Temperatura no DF pode chegar a 29ºC nesta terça-feira (10/8)

NS Nélio Sousa*

(crédito: Minervino Junior/CB D.A Press)

Com a falta de chuva no Distrito Federal, o tempo deve permanecer seco durante parte do dia. O céu ficará com poucas nuvens e terá ventos moderados. De acordo com previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros vão registrar temperatura de 29º C nesta terça-feira (10/8) em partes do DF. A mínima registrada foi de 8ºC, na estação meteorológica Águas Emendadas, em Planaltina.

Na região central de Brasília, a mínima registrada pelo órgão nas primeiras horas do dia foi de 13º C e a máxima, durante a parte mais quente desta terça-feira (10/8), deve chegar a 27º C.

De acordo com o meteorologista Heráclio Alves, nas primeiras horas do dia, a umidade relativa do ar alcançou 90%. O especialista informou que, nas horas mais quentes, deve alcançar 20%. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), quando a umidade fica abaixo dos 30%, é preciso ter cuidado ao longo desse dia.

Recomendações

A Defesa Civil orienta que as pessoas bebam, ao menos, seis copos de água por dia. Pingar duas gotas de soro fisiológico em cada narina, ter toalhas molhadas e bacias de água nos quartos, usar roupas leves e, se possível, de algodão, ajuda a combater os efeitos da seca. Também faz parte das recomendações não fazer exercícios físicos nos horários das 10h às 17h e evitar queima de lixo e entulho.



