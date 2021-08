SS Samara Schwingel

Até esta segunda, Planaltina contabilizou 21 casos da variante Delta - (crédito: Monique Renne/CB/D.A Press)

Dos 75 casos confirmados da variante Delta da covid-19 — identificada pela primeira vez na Índia —, 21 são de pessoas residentes em Planaltina. De acordo com o secretário de Saúde do Distrito Federal, Osnei Okumoto, todos são casos de transmissão comunitária e a vigilância da pasta está observando os casos.

O Plano Piloto é o segundo local com mais casos, tendo nove. Em seguida, aparecem Ceilândia, também com nove e Santa Maria com sete. Veja a distribuição abaixo.

As informações foram divulgadas durante coletiva na tarde desta segunda-feira (9/8) no Palácio do Buriti. Até o momento, não houve novas mortes causadas pela variante, ou seja, apenas duas pessoas morreram por causa da nova cepa.

Segundo Osnei, nesta terça-feira (10/8), o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-DF) vai divulgar os resultados de um novo sequenciamento genético.

Distribuição casos Delta:



21 Planaltina



9 Ceilândia



9 Plano Piloto



7 Santa Maria



3 Samambaia



3 Sudoeste/Octogonal



2 Taguatinga



2 Águas Claras



2 Cruzeiro



2 Gama



2 Guará



1 Lago Norte



1 Lago Sul



1 Sobradinho 1



1 Sobradinho 2



1 Brazlândia

Vacinação

Nesta terça-feira (10/8), o DF começa a vacinar pessoas de 25 anos ou mais. Serão 80 pontos de atendimento sem necessidade de agendamento prévio. Com a chegada de 153 mil doses nesta segunda (9/8) e seringas na quarta-feira (11/8), o atendimento de pessoas de 20 anos ou mais começa na quinta-feira (12/8).

A expectativa do governador Ibaneis Rocha (MDB) é vacinar a população de 18 e 19 anos na próxima semana.