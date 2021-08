MR Mariane Rodrigues

Nesta sexta-feira (6/8), foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) o resultado final dos habilitados e não habilitados no processo eleitoral para compor a gestão de 2021/20124 do Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS-DF). A ação anuncia os nomes das pessoas habilitadas a participar do processo seletivo, como candidatos ou eleitores, e as eleições serão na quinta-feira (12/8), de forma virtual, no intuito de prevenir a disseminação da covid-19.

Os participantes da eleição precisam preencher os pré-requisitos e ter vínculo comprovado com o Sistema Único de Assistência Social (Suas). Os nomes anunciados pela resolução serão para concorrer ao cargo de representantes da sociedade civil, que são representantes dos usuários, de organizações compostas por usuários, de entidades de assistência social e associações que representam trabalhadores do setor. Os candidatos irão enviar vídeos com as respectivas propostas, que serão divulgadas no dia do pleito.

Os qualificados, novos conselheiros, irão acompanhar, participar de discussões e colaborar com as políticas públicas relacionadas à assistência social no Distrito Federal, como função não remunerada e de interesse público.

O Conselho de Assistência Social do DF é composto por 24 pessoas, sendo elas 12 representantes indicados pelas secretarias do Governo do Distrito Federal e 12 integrantes da sociedade civil, com mandato fixo de três anos. Das 12 vagas destinadas à sociedade civil, quatro são para usuários, quatro para entidades de classe e quatro para trabalhadores. O órgão formula estratégias e controla a execução da política de assistência social do DF, inclusive em aspectos econômicos e financeiros.