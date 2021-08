DF vacina 67 mil pessoas com primeira dose contra covid-19 nesta terça-feira

PM Pedro Marra

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Nesta terça-feira (10/8), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) vacinou mais de 67 mil pessoas com a primeira dose (D1) contra a covid-19. Outras mais de 8 mil receberam a D2 e apenas dez se imunizaram com a dose única (DU), da vacina da Janssen, no primeiro dia de vacinação para o público com 25 anos ou mais.

Segundo a pasta, o DF tem mais de 1,5 milhão de pessoas vacinadas com a primeira dose dos imunizantes, o que representa 52,88% da população total de 3 milhões de habitantes. Com a segunda dose ou aplicação de dose única, há 659,8 mil pessoas, ou seja, 21,62% dos moradores do DF.

De acordo com o Vacinômetro, da SES-DF, 18% do público com 25 a 29 anos recebeu a D1 no braço, e apenas 9,5% a D2. Por outro lado, as pessoas entre 60 e 64 anos estão 94,6% imunizadas com a primeira dose, e mais de 81% com a última aplicação.

Por faixa etária, somente mais de 100% das pessoas acima de 70 anos (incluindo pessoas de outros estados) receberam a aplicação da segunda dose. O grupo de pessoas com 65 a 69 anos está quase 97% imunizado com a D1 e 94,9% com a segunda aplicação.

Entre as pessoas com comorbidades mais vacinadas, o grupo de hipertensos está em primeiro com 62 mil pessoas contempladas com o imunizante. Em seguida, vê os diabéticos com quase 41 mil vacinados. Os imunossuprimidos, por sua vez, representam 23 mil imunizados no DF. Enquanto isso, as pessoas com doenças cardiovasculares e cerebrovasculares compõem 13 mil vacinados.