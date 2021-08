Filas e expectativa no 1º dia de vacinação para pessoas acima de 25 anos

AM Ana Maria da Silva

O início da vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir de 25 anos, na manhã desta terça-feira (10/8), foi tranquilo. A aplicação começou às 8h para pedestres e às 9h no modelo drive-thru. Apesar das filas, os jovens que saíram em busca da primeira dose na Unidade Básica de Saúde Nº 3, do Gama, não enfrentaram grandes dificuldades.

Por volta de 9h, a fila de espera do posto, que atende apenas pedestres, acumulava cerca de 100 pessoas. Dentre os brasilienses que aguardavam estava a estudante Ana Paula Matias Rodrigues, 26 anos. “A expectativa da vacina já vem de muito tempo. Então a gente fica muito feliz por já ser contemplada com essa oportunidade. Nós estamos aqui por quem não pode estar também”, ressaltou a estudante.

Ela conta que, durante a pandemia, trabalhou em laboratório de testagem. Apesar disso, não se contaminou. “Eu fiquei sem ter contato com a minha família. Evitava ao máximo, porque a minha cunhada estava gestante e faz parte do grupo de risco. Então abdiquei do convívio familiar pra não deixá-los correndo risco”, completou Ana.

A ampliação foi possível após a chegada de 214,7 mil doses de vacinas durante o fim de semana, das quais 178,3 mil foram destinadas para esse público. Ana ressalta que, apesar da demora em ser contemplada, almeja a volta da rotina. “O que todo mundo deseja é isso, voltar à vida normal. E agora, a vacina traz de volta essa esperança”, acrescenta.

Além de atender pessoas de 25 anos ou mais, a Secretaria de Saúde aplica a segunda dose em pessoas que precisam do reforço nesta terça-feira (10/8). Também não é necessário agendamento, basta comparecer a um ponto de atendimento no dia marcado no cartão de vacinação com um documento de identidade e aguardar o atendimento.

Para quem tem 20 anos ou mais, a imunização terá início na quinta-feira (12/8). Nesse ritmo, a expectativa do Executivo local é avançar para os 18 e 19 anos na próxima semana. Para o governador Ibaneis Rocha (MDB), a previsão de vacinar pessoas de 18 anos ou mais é baseada nas últimas entregas de imunizantes feitas pelo governo federal.

Nesta segunda-feira (10/8), o DF recebeu mais 153 mil doses, que serão utilizadas para vacinar o público de 20 anos. A remessa tem 53 mil vacinas que fazem parte da entrega regular do Ministério da Saúde e 100 mil que são a última remessa das 290 mil doses extras prometidas à capital federal.









Postos de vacinação

A secretaria de Saúde divulgou a lista de postos atualizada nesta segunda-feira (9/8). O atendimento será feito em 80 pontos, que funcionam das 8h às 17h — ou das 9h às 17h, no caso de drive-thrus. Haverá, ainda, atendimento noturno, das 18h às 22h, na Praça dos Cristais e na unidade básica de saúde (UBS) 7 de Ceilândia. Não é necessário agendamento.

Onde se vacinar

Horários:

Pedestres: 8h às 17h

Drive-thrus: 9h às 17h

Noturno: 18h às 22h

O que levar

Documento de identificação para comprovar a idade

Pontos de vacinação



Águas Claras

Unieuro (1ª dose) — Drive-thru

Asa Norte

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 2 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Asa Sul

Estacionamento 13 do Parque da Cidade (1ª e 2ª doses) — Drive-thru

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Brazlândia

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Candangolândia

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Ceilândia

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 3 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 5 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 6 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 7 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 10 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 11 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 12 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 16 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 17 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Praça dos Direitos (1ª dose) — Pedestre

Cruzeiro

UBS 1 (1ª e 2ª doses)— Pedestre

Estrutural

UBS 1 (1ª dose) — Pedestre

UBS 2 (2ª dose) — Pedestre

Fercal

Administração Regional da Fercal (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Gama

Sesi (1ª e 2ª doses) — Drive-thru

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 2 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 3 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 4 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 5 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 6 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Guará

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 2 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 3 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Itapoã

Praça dos Direitos (1ª dose) — Pedestre

UBS 2 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Jardim Botânico

Centro de Prática Sustentáveis do Jardim Botânico (1ª e 2ª dose) — Drive-thru

Lago Norte

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Shopping Iguatemi (1ª e 2ª dose) — Drive-thru

Varjão

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestres

Lago Sul

Associação Médica de Brasília (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Núcleo Bandeirante

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Paranoá

Quadra ao lado da Administração Regional (1ª dose) — Pedestre

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Planaltina

Centro Olímpico de Planaltina (1ª dose e 2ª dose) — Pedestre

UBS 2 (1ª dose) — Pedestre

UBS 5 (1ª e 2ª doses) — Pedestre e drive-thru

Recanto das Emas

Espaço CEU das Artes (1ª e 2ª dose) — Pedestre

UBS 2 (1ª e 2ª dose) — Pedestre

UBS 3 (1ª dose) — Pedestre

UBS 4 (1ª dose) — Pedestre

UBS 8 (1ª dose) — Pedestre

Riacho Fundo 1

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Riacho Fundo 2

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Samambaia

UBS 2 (1ª dose) — Pedestre

UBS 4 (2ª dose) — Pedestre

UBS 5 (1ª dose) — Pedestre

UBS 7 (1ª dose) — Pedestre

UBS 11 (1ª dose) — Pedestre

UBS 12 (2ª dose) — Pedestre

Santa Maria

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 2 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

São Sebastião

Ginásio Poliesportivo São Bartolomeu (1ª dose) — Pedestre

UBS 1 do Jardins Mangueiral (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 2 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Setor Militar Urbano

Praça dos Cristais (1ª e 2ª doses) — Drive-thru

Sobradinho 1

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Sobradinho 2

Regional de Ensino (1ª e 2ª doses) — Pedestre e drive-thru

UBS 1 (1ª dose) — Pedestre

Taguatinga

UBS 1 (1ª dose) — Pedestre

UBS 2 (1ª dose) — Pedestre

UBS 3 (2ª dose) — Pedestre

UBS 5 (1ª dose) — Pedestre

UBS 7 (1ª dose) — Pedestre

UBS 8 (1ª dose) — Pedestre

Vicente Pires

UBS 1 (1ª dose) — Pedestre

Vila Planalto

UBS 3 (1ª e 2ª doses) — Pedestre



*Outros cinco pontos atenderão exclusivamente jovens de 12 a 17 anos portadores de comorbidades que fizeram agendamento.