Covid-19: internação entre idosos vacinados cai em até 46,7%

MR Mariane Rodrigues

Internações vêm diminuindo graças ao avanço da vacinação - (crédito: Minervino Junior/CB D.A Press)

Em entrevista coletiva, no Palácio do Buriti, o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, anunciou, nesta segunda-feira (10/8), queda nas internações causadas por covid-19 em idosos, primeiro grupo a ser vacinado no DF.



O número de infectados internados com mais de 80 anos caiu 22,2%. A porcentagem dos idosos entre 75 a 79 anos em busca de internamento por covid-19 também caiu 42,1%. Já para o público de 70 a 74 anos, a redução é de 20,8% e entre os idosos de 65 a 69 anos, é de 46,7%.

Mas nem todos os grupos registraram queda na procura de leitos. A faixa etária de 60 a 64 registrou aumento de 12,7% na busca de internações. O Governo do Distrito Federal (GFD) vem fazendo alertas para que a população tome a vacina e procure as unidades de saúde próximas, pois há vacinas disponíveis. As autoridades de saúde notaram que o público continua tentando escolher o fabricante da vacina e a secretaria alerta que o melhor imunizante é o que está disponível.

No Distrito Federal, há aproximadamente 47,6 mil pessoas com 60 e 61 anos. De 30 de abril até esta segunda-feira (10/8), data que foi anunciada para iniciar a vacina para esse público, foram aplicadas 21.209 doses do imunizante, mas não se pode afirmar que todas essas aplicações foram para pessoas com essas duas idades. Pelos números, infere-se que pouco menos da metade da população dessa faixa etária se vacinou.

Estima-se que, no DF, há 116.430 pessoas entre 60 a 64 anos, sendo que apenas 97.110 idosos entre essas idades tomaram a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Os dados são da Secretaria de Saúde.



Com o intuito de acelerar a vacinação, a partir desta segunda-feira (10/8), quem fez o agendamento e não pôde comparecer ao posto não precisa reagendar uma nova data. Essas pessoas devem procurar um dos postos de vacinação drive-thru da cidade e apresentar o comprovante do agendamento anterior para serem contempladas com o imunizante.