Seagri participa de fiscalização integrada do comércio de agrotóxicos

MR Mariane Rodrigues

(crédito: Paulo H. Carvalho/CB/D.A Press)

A Secretaria de Agricultura do Distrito Federal (Seagri-DF) participou de fiscalização preventiva integrada em estabelecimentos que comercializam agrotóxicos no DF, entre 3 a 5 de agosto. O ato contou com profissionais dos Conselhos Regionais de Engenharia, Agronomia do DF e Goiás (CREA-DF e CREA-GO) e profissionais da Defesa Agropecuária da Seagri-DF.



A ação teve como objetivo fiscalizar revendas de agrotóxicos no Distrito Federal registradas para venda e armazenamento desses produtos sem registro.



Ao todo, foram visitados 60 estabelecimentos comerciais, sendo 13 registrados e 47 sem registro para comercialização de agrotóxicos. Desse total, 10 revendas foram notificadas pois se apresentaram inapropriadas para armazenar agrotóxicos.



Foram fiscalizadas também receitas agronômicas, documento exigido para a compra de agrotóxicos. Já para essa ação, foram verificadas 500 receitas preenchidas corretamente e com assinatura de um responsável técnico habilitado.



Informações



Para se certificar sobre o registro de estabelecimento tanto para venda quanto para o armazenamento de agrotóxicos, a gerência de Sanidade Vegetal da Seagri-DF disponibiliza duas formas de contato, pelo telefone (61) 3051-6422 ou via e-mail gesav@seagri.df.gov.br