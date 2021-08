AM Ana Maria da Silva

Nova remessa vai permitir ampliação da faixa etária da vacinação - (crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Na manhã desta quarta-feira (11/8), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), confirmou o início da vacinação das pessoas acima de 20 anos a partir desta quinta-feira (12/8), e disse que aguarda a chegada de novas doses no fim de semana. Segundo o chefe do executivo, a previsão é que, com a chegada de novas doses, a população acima de 18 anos comece a ser imunizada até o fim de semana.

“Amanhã começa (a vacinação) do público de 20 anos. A gente espera que com a próxima remessa, que deve chegar no fim de semana, vacinar a população acima de 18 anos para que a gente tenha toda a população adulta vacinada no Distrito Federal pelo menos com a primeira dose”, ressaltou.

A ampliação do público de 20 anos ou mais será possível após a chegada de 153 mil doses na noite de segunda-feira (16/8), e mais seringas para serem utilizadas na campanha, que devem chegar nesta quarta-feira (11/8).

Levantamento

Atualmente, o DF tem mais de 1,5 milhão de pessoas vacinadas com a primeira dose (D1) dos imunizantes, o que representa 52,88% da população total de três milhões. Com a segunda dose (D2) ou aplicação de dose única (DU), há 659,8 mil pessoas, ou seja, 21,62% dos habitantes do DF.

No primeiro dia de vacinação para o grupo de 25 anos ou mais, nesta terça-feira (10/8), 67.324 pessoas receberam doses de D1, 8.140 de D2 e 10 de dose única.