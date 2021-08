AM Ana Maria da Silva

Anúncio foi feito durante inauguração de UBS no Paranoá Parque - (crédito: Ana Maria da Silva/CB/D.A. Press)

Após inaugurar a primeira Unidade Básica de Saúde (UBS) do Paranoá Parque, na manhã desta quarta-feira (11/8), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), ressaltou que planeja iniciar novas obras na região ao longo dos próximos meses. Dentre elas, dois centros de ensino e duas creches pra atender à população da região.

“Nós vamos lançar, aqui, a construção de dois centros de ensino. Um do fundamental e outro do ensino médio. E também tem a previsão de duas creches pra que a gente dê todo o conforto para a população que veio morar aqui no Paranoá Parque. Todas já estão com os projetos avançados e a gente espera lançar as licitações nos próximos dias”, garantiu o chefe do executivo local.

De acordo com Ibaneis, serão mais de R$ 100 mil reais investidos na região administrativa. “Nós sabemos da necessidade da população e, por isso, já temos previsto para o mês de setembro as obras do viaduto do Paranoá, entre outras”, garantiu. Além da UBS do Paranoá Parque, o governador ressaltou que planeja inaugurar outros centros de saúde durante os próximos dias. “Essa UBS (do Paranoá Parque) foi construída em plena pandemia, e temos mais três para entregar até o próximo mês, além de sete unidades de pronto atendimento (UPAs), também feitas na pandemia”, completou.

UBS do Paranoá Parque

Localizada na quadra 2, conjunto 6, Área Especial 4, a nova UBS vai contemplar uma população de 25 mil pessoas. Até então, os moradores do residencial que buscavam atendimento precisavam se deslocar até a UBS 03, na quadra 02 do Paranoá, próximo ao restaurante comunitário.

“Em relação a UBS, ela vai atender uma população de quase 40 mil pessoas que vieram aqui ao Paranoá Parque e que não tinham nenhum equipamento público à sua disposição. Então vamos ter aqui seis equipes que vão atender à população e também aqueles que estão mais próximos do Paranoá e desejam vir até aqui”, disse o chefe do executivo local.

A inauguração contou com a participação de diversas autoridades. Dentre elas, o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, que parabenizou o governador pela inauguração da nova UBS. “Como ministro da saúde, eu prefiro mais inaugurar uma UBS do que um hospital. Porque nós sabemos que é na UBS que começa a atenção primária à saúde. É através de uma UBS que conseguimos as condições para transformar a saúde pública brasileira”, disse Queiroga.

“O presidente Jair Bolsonaro me pediu que estivesse presente aqui hoje, porque desde o primeiro dia de seu governo, ele elevou a atenção primária como prioridade número um da saúde pública do Brasil”, acrescentou o ministro. “Essa UBS, através das emendas criadas por parlamentares, tem recursos do Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde continuará apoiando todas essas estratégias para que tenhamos sucesso”, completou.

Vila Olímpica

A deputada federal Celina Leão (Progressistas) também esteve presente na solenidade e divulgou o projeto de uma Vila Olímpica na região do Paranoá. “Já está em processo licitatório”, garantiu. “O Paranoá Parque será um lugar que terá saúde, educação, creche, escola, lazer, graças à determinação de um homem corajoso que se chama Ibaneis Rocha”, completou.