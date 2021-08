DF recebe 26 mil doses contra a covid-19 na noite desta quarta-feira

PM Pedro Marra

Vacinação de pessoas com 20 anos ou mais deve começar nesta quinta - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES) confirmou o recebimento de 26,1 mil doses de vacinas contra a covid-19. Na noite desta quarta-feira (11/8), a Rede de Frio da pasta espera a chegada de duas remessas de imunizantes: 12.870 vacinas da Pfizer para uso de primeira dose (D1) e 13.250 vacinas AstraZeneca para D2.

Em nota, a secretaria esclarece que ainda não recebeu a orientação do Comitê de Vacinação sobre o uso das doses. A Inframérica — consórcio que administra o Aeroporto de Brasília — confirmou a chegada do voo da Latam que saiu de Guarulhos, em São Paulo, às 16h10, e pousou em Brasília, às 17h50 desta quarta-feira. O envio dos imunizantes feito pela companhia aérea faz parte do programa Avião Solidário.

Na manhã desta quarta-feira (11/8), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), confirmou o início da vacinação das pessoas acima de 20 anos a partir desta quinta-feira (12/8), e disse que aguarda a chegada de novas doses no fim de semana.

Segundo o chefe do Executivo local, a previsão é de que, com a chegada de novas doses, a população a partir de 18 anos comece a ser imunizada até o fim de semana. “Amanhã começa (a vacinação) do público de 20 anos. A gente espera que com a próxima remessa, que deve chegar no fim de semana, vacinar a população acima de 18 anos para que a gente tenha toda a população adulta vacinada no Distrito Federal pelo menos com a primeira dose”, declarou o emedebista.