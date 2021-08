YV Yasmim Valois* Yasmin Ibrahim* Thiago Guimarães*

(crédito: Yasmin Valois/CB/D.A. Press)

Na UBS 2, do Guará, é impossível não se contagiar com a alegria dos profissionais de saúde e dos jovens que receberão a primeira dose da vacina contra a covid-19 nesta quinta-feira (12/8). O dia começou com música ao vivo e com a equipe de enfermeiros cantando e fazendo coro de “bom dia!”. Na fila, muitos jovens cantavam, o que deixou o clima leve e com uma sensação de esperança por dias melhores.



A consciência de que todos devem se vacinar para pôr fim à pandemia do novo coronavírus levou gente para a fila bem antes da hora marcada. Por lá, às 5h30 já havia cerca de 50 jovens na fila. Para agilizar o cadastro, os profissionais de saúde entregam pranchetas e canetas, para que eles preenchessem as informações. A vacinação começou às 7h30 e, meia hora depois, ao menos 100 pessoas foram imunizadas. Enquanto isso, mais e mais pessoas chegam.





Na UBS 1, também no Guará, a alegria e a música deram o tom e espantaram o tédio da espera. Mas lá, não tinha música ao vivo, como na UBS 2. Eram os jovens que puxavam o coro, usando bancos como instrumento musical e criando letras sobre a alegria de se vacinarem. Muitos chegaram antes mesmo da abertura do posto. No decorrer da manhã, a fila aumentou de forma considerável, a ponto de contornar a quadra e se aproximar do comércio. Além da primeira dose para os jovens, os profissionais de saúde recebem também a população que receberá a D2 da Pfizer e da AstraZeneca.