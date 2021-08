PMDF prende traficantes que faziam delivery de drogas em Santa Maria

CB Correio Braziliense

Policiais apreenderam 1,5 Kg de maconha - (crédito: PMDF)

Na tarde desta quarta-feira (11/8), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu três homens por envolvimento com tráfico de drogas na QR 302 em Santa Maria. A equipe policial do 26° BPM avistou o veículo usado pela quadrilha durante o patrulhamento.

Foram apreendidos, aproximadamente, 1,5 kg de maconha, diversas porções de drogas embaladas e separadas para venda, uma balança de precisão, máquina de cartão, sementes para cultivo de maconha e dinheiro.

O trio foi levado à 20ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal para registro da ocorrência.

*Com informações da Polícia Militar do Distrito Federal