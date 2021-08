Presa organização criminosa que roubava veículos e instalava rastreadores

CB Correio Braziliense

Estima-se que grupo tenha sido responsável pelo roubo de 15 automóveis - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Polícia Civil do DF cumpriu, nesta quinta-feira (12/08), 14 mandados de prisão preventiva e dez de busca e apreensão domiciliar numa investigação que identificou um grupo especializado no roubo de veículos. Batizada de Operação Marco Zero, as apurações levaram policiais da Corporação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri) às regiões administrativas do Recanto das Emas, Riacho Fundo e Santa Maria.

Segundo a polícia, os criminosos roubavam os carros e instalavam rastreadores para monitorá-los caso fossem recuperados pelos proprietários. Além disso, áudios obtidos pelos agentes da Delegacia-Geral da PCDF revelam que a organização aceitava encomendas. Os receptadores podiam escolher o modelo, potência do motor entre outras características do veículo.

A investigação é conduzida desde fevereiro e identificou uma estrutura em três núcleos. O primeiro, formado pelos líderes, teria a função de planejar e organizar as ações criminosas, escolhendo os veículos, os participantes dos crimes, bem como definindo a destinação dos carros subtraídos. O segundo núcleo, composto pelos executores, teria a missão de praticarem os roubos. No terceiro estavam os adulteradores dos sinais identificadores dos veículos e eram responsáveis por viabilizar a circulação e comercialização dos automóveis.

A sede da organização ficava Recanto das Emas, onde acontecia a adulteração de sinais identificadores dos veículos. Estima-se que eles tenham sido responsáveis por 15 roubos de veículos no Distrito Federal. A maior parte dos investigados possui uma extensa ficha criminal. Os presos responderão pelos crimes de organização criminosa - com penas de três a oito anos de reclusão -, assim como roubo - penas de quatro a dez anos de reclusão, com aumento de pena pelo emprego de arma de fogo.

*Com informações da Polícia Civil do Distrito Federal