Covid-19: DF bate recorde de vacinação; veja os postos de atendimento desta sexta

Nesta quinta-feira (12/8), o Distrito Federal bateu mais um recorde de vacinas contra a covid-19 aplicadas em um dia. Segundo a Secretaria de Saúde, durante o primeiro dia de atendimento às pessoas com 20 anos ou mais, foram 91.64 aplicações de primeira dose. Considerando segundas doses e doses únicas, 100.225 pessoas foram vacinadas. Nesta sexta-feia (13/8) a campanha continua em diversos postos de vacinação (veja a lista abaixo).

O recorde é o terceiro seguido. O anterior era desta quarta-feira (11/8) quando cerca de 76 mil primeiras doses foram aplicadas. Antes, o título estava com a terça-feira (10/8), quando 67 mil pessoas receberam a primeira aplicação dos imunizantes. O dia também era o primeiro de atendimento ao público com 25 anos ou mais.

Para a próxima semana, o GDF espera abrir a campanha de imunização contra a doença para as pessoas com 18 e 19 anos. Para isso, o Executivo local conta com a chegada de uma nova remessa de vacinas durante o fim de semana. Ainda não há uma confirmação de quantas doses devem chegar.

No total, há 1,7 milhão de pessoas vacinadas com a primeira dose, 624,7 mil com a segunda dose e 53.956 com doses únicas. Nesta quinta, foram 8.165 aplicações de reforço e 296 doses únicas.

A taxa de transmissão da covid-19 no Distrito Federal caiu, nesta quinta-feira (12/8). O índice diminuiu de 1,02 para 1 nas últimas 24 horas, segundo a Secretaria de Saúde (SES-DF). Apesar da queda, o indicador se encontra no limite do recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), pois os casos de infecção só apresentam desaceleração quando o resultado fica abaixo de 1.

De quarta (11/8) para esta quinta-feira (12/8), o DF registrou mais nove mortes provocadas pela doença, sendo as vítimas cinco mulheres e quatro homens. Uma delas não morava em Valparaíso (GO). Com as ocorrências, o total de óbitos subiu para 9.781.

