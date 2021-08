Massa de ar seco mantém dia ensolarado no DF e máxima chega a 30ºC

NS Nélio Sousa*

O Distrito Federal amanheceu com poucas nuvens e durante o dia pode ter ventos moderados, nesta sexta-feira (13/8). Os termômetros registraram mínima de 14º C, na estação meteorológica Águas Emendadas, em Planaltina. Pela tarde os termômetros devem marcar 30° C, no período mais quente do dia, ou seja, a massa seca continuará predominando no DF, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na região central de Brasília, a mínima foi de 16ºC no início desta sexta. De acordo com Inmet, no Plano Piloto o dia será de secura e vai registrar baixa na umidade. A máxima será de 28º C, e a umidade relativa do ar deve variar de 50% a 20%.

As demais regiões do DF também devem registrar temperaturas elevadas e tempo seco no período mais quente do dia. A umidade relativa do ar deve variar de 75% a 20% nesta sexta-feira.

Cuidados com a saúde

Com essa forte onda de calor no DF, a população deve seguir cuidados especiais. A recomendação é que beba bastante água durante o dia e umidifique os ambientes fechados com bacias de água ou toalhas molhadas.

A Defesa Civil recomenda que as pessoas evitem a prática de exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 17h, não queimar lixo e nem provocar queimadas por descuido ou desatenção.

