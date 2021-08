Diretor do HRG pede exoneração após denúncias de problemas na unidade

NS Nélio Sousa* Júlia Eleutério*

Falta de medicamentos e equipamentos está entre as denúncias - (crédito: Daniel Ferreira/CB/D.A Press )

O diretor do Hospital Regional do Gama (HRG), Renato de Almeida Lima, pediu exoneração do cargo. A decisão foi publicada na edição do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta sexta-feira (13/8). A saída do cargo ocorre três dias após o SindMédico-DF e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF) pedirem a interdição temporária do exercício médico no hospital. De acordo com a denúncia, a situação era caótica. Os problemas foram revelados pelo Correio na terça-feira (10/8). A unidade de saúde passa a ser dirigida por Guilherme Augusto Guerra Avelar.



Segundo a denúncia, os funcionários do HRG relataram problemas como falta de equipamentos, insuficiência de profissionais, falta de insumos, de remédios e de reformas na estrutura do prédio. Além desses problemas, a denúncia apontou que os plantões contavam com um ou dois médicos e que, frequentemente, pacientes internados na ala de emergência ficavam até três dias sem passar por reavaliação. A soma de fatores resultou em mortes que, segundo a acusação, teriam sido evitadas caso houvesse atendimentos adequados a essas pessoas.

Em resposta ao Correio, a Secretaria de Saúde do DF esclarece que “os cargos comissionados são de livre provimento”, sendo assim as nomeações e exonerações ocorrem de acordo com a avaliação das chefias e do Governo. O Correio tentou contato com o médico Renato de Almeida Lima. O espaço segue aberto para manifestações a respeito do caso.

Outro caso

No mês de março, um funcionário do HRG também fez uma denúncia sobre o atendimento de pacientes que estavam em tratamento da covid-19. Na época, o profissional relatou, em um prontuário de uma das pessoas internadas na unidade, que havia falta de oxigênio, falta de unidade de terapia intensiva (UTI), de ventiladores mecânicos e de outros equipamentos. A falta de médicos era um dos problemas apontados por esse funcionário do Hospital do Gama.

Novas adequações

Em nota, a Secretaria de Saúde informou que está prevendo a destinação de 20 médicos emergencistas para reforçar o quadro dos profissionais de saúde do Hospital Regional do Gama. Esses servidores serão selecionados por edital a ser lançado nos próximos dias, visando a contratação de 100 médicos, que já foi autorizada pela Secretaria de Economia do DF. Mesmo com a pandemia, o HRG fez quase 5 mil cirurgias, sendo a maioria de emergência.



*Estagiários sob supervisão de Nahima Maciel