GDF libera benefício do cartão Bolsa Alimentação para estudantes nesta sexta

DS Danielle Souza*

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF) anunciou, nesta sexta-feira (13/8), a liberação do pagamento referente ao cartão Bolsa Alimentação de julho. O benefício se destina a 82.596 estudantes da rede pública de ensino, contemplados pelo Cartão Material Escolar em 2021, e cujos pais ou responsáveis recebem o Bolsa Família.

Em virtude dos 13 dias letivos de julho, quem faria uma refeição na escola vai receber R$ 51,74; para estudantes que se alimentariam com duas, o crédito será de R$ 103,48. O investimento do Governo do Distrito Federal (GDF) destinado ao programa totaliza R$ 11,3 milhões neste ano.

Com a volta das aulas presenciais na rede pública, a Secretaria de Educação trabalha na atualização das normas para concessão do benefício. Os estudantes receberão a bolsa proporcionalmente, para metade dos dias letivos do mês, enquanto durar o sistema de revezamento de turmas — que tem 50% dos alunos em sala.

Após um ano e meio de atividades presenciais suspensas, devido à pandemia da covid-19, as turmas da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental voltaram às salas de aula a partir de 5 de agosto. Além desses estudantes, 4 mil alunos do primeiro segmento da Educação de Jovens e Adultos (EJA) retornaram às escolas.

