Educação lança edital para compra de R$ 23,8 milhões em merenda escolar

PM Pedro Marra

Os mantimentos são comprados junto à produção de agricultura familiar - (crédito: Andre Borges/Agência Brasília)

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) anunciou, nesta quarta-feira (31/3), no Diário Oficial do DF (DODF), a abertura de edital de chamada pública para comprar R$ 23,8 milhões em merenda escolar para o Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAE-DF).

Assinado pelo presidente da Comissão de Chamada Pública, Nivaldo Vieira Xavier, o documento formaliza o pedido da aquisição de alimentos diretamente da agricultura familiar, que produz frutas e hortaliças.

Segundo o edital, todas as normas sanitárias de combate à pandemia da covid-19 são atendidas na decisão, assim como os decretos do GDF que estabelecem o regime de teletrabalho da administração do governo local. A proposta é embasada nas normativas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para aquisição dos alimentos. O edital pode ser encontrado no site da Secretaria de Educação: www.se.df.gov.br.