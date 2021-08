Adolescentes de 12 a 17 anos, sem comorbidades, são os próximos na vacinação contra covid-19

AI Ana Isabel Mansur

Mais cedo, nas redes sociais, governador anunciou a vacinação para jovens de 18 e 19 anos na terça (17/8) - (crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou que o GDF vai vacinar contra a covid-19 adolescentes sem comorbidades entre 12 e 17 anos. Não há ainda, porém, previsão de início da imunização.

"Daí para frente, vamos fazer um cronograma de vacinação do público entre 12 e 17 anos sem comorbidades. Mas isso vai depender da chegada de novas doses de vacinas", destacou chefe do executivo da capital federal, durante o evento de entrega da pavimentação da VC-441, no Núcleo Rural Lamarão, na manhã deste sábado (14/8).

Mais cedo, o mandatário havia anunciado, por meio das redes sociais, que a imunização contra a doença dos jovens de 18 e 19 anos vai começar na terça (17/8). "Temos previsão de chegada de cerca de 80 mil doses neste fim de semana, que vão nos permitir, já na terça-feira (17/8), começar a vacinação desse público", confirmou durante a entrega da obra.

Em nota, a Secretaria de Saúde do DF afirmou que recebeu 24.150 doses de CoronaVac na manhã deste sábado (14/8). A pasta prevê, ainda, a chegada de 40.950 unidades da Pfizer/BioNtech, por volta de 13h30.

Prazo

Perguntado sobre a antecipação da segunda dose das vacinas, o governador não descartou a possibilidade, apesar de o secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, ter afirmado, em entrevista ao Correio nessa sexta (13/8), que o GDF não pretende mais autorizar a antecipação.

"Estamos seguindo a orientação do Ministério da Saúde no que diz respeito à antecipação de doses. Todas as vezes que eles colocam a possibilidade de antecipação, temos feito. Tem que se tomar muito cuidado para que não tenhamos falta de doses para quem chegar nas datas corretas (para a segunda aplicação)", ressalvou Ibaneis Rocha.