Ibaneis inaugura pavimentação em rodovia no Núcleo Rural Lamarão, no Paranoá

AI Ana Isabel Mansur

(crédito: Ana Isabel Mansur/CB)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), inaugurou a rodovia distrital VC-441, no Núcleo Rural Lamarão, no Paranoá, na manhã deste sábado (14/8). A iniciativa faz parte do programa Caminho das Escolas, destinado a asfaltar o percurso de todas as unidades de ensino da área rural do Distrito Federal. A comunidade escolar em questão, beneficiada diretamente pela pavimentação da VC-441, é da Escola Classe Lamarão.

A estrada inaugurada tem 4,9km de extensão e 5,2km de ciclovia. A obra custou R$ 4,7 milhões e foi executada por meio de contrato do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER) com o Consórcio NG e Sigma.

A pavimentação vai impactar os cerca de 600 moradores do Núcleo Rural Lamarão e os demais produtores rurais do Programa de Assentamento Dirigido do Distrito Federal (PAD-DF).

A rodovia vai beneficiar também os motoristas que fazem o trajeto entre o DF e Unaí (MG), além dos locais mais próximos, como a RA de São Sebastião e os municípios mineiros de Cabeceira Grande, Buriti de Minas e Palmital.

A obra começou no segundo semestre de 2020, com atuação de cerca de 50 trabalhadores, responsáveis pelas etapas de terraplenagem, drenagem, sub-base e base.

Outros projetos

De acordo com Ibaneis Rocha, 22 trajetos de escolas rurais do DF devem ser pavimentados até o ano que vem pelo programa Caminho das Escolas. "Principalmente nas regiões de Sobradinho, Planaltina e Fercal. As obras estão em andamento", destacou o governador.