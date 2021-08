Covid-19: média móvel de casos é a menor desde 22 de julho

PM Pedro Marra

A taxa de transmissão da covid-19 ficou em 0,98 nesta sexta - (crédito: Marcelo Ferreira/ CB DA Press)

O Distrito Federal teve, nesta sexta-feira (13/8), a menor média móvel de casos de covid-19 desde 22 de julho, quando o número ficou em 545,14. Na comparação com 14 dias atrás, o número de hoje é 18,3% menor. O indicador de mortes está em 12,71, com alta de 23,5% no mesmo período de análise.

No Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde (SES-DF), a taxa de transmissão da covid-19 caiu, nesta sexta-feira em relação à quinta-feira (12/8). O número foi de 1 para 0,98 de um dia para o outro. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), se o indicador for menor que 1, a crise sanitária tende a acabar. Sendo maior que 1, a pandemia avança.

A pasta confirmou 11 mortes por complicações da covid-19 nas últimas 24 horas. Dessas, havia seis homens e cinco mulheres. Apenas uma pessoa era de fora do Distrito Federal, natural de Santo Antônio do Descoberto (GO). Com isso, o DF atingiu um total de e 9.792 óbitos pela doença.

Com 600 novos casos confirmados, a capital do país passou de 458 mil diagnósticos positivos da doença. Cerca de 441 mil se recuperaram. Mais de 403 mil casos são de habitantes do DF, 26 mil de pessoas nascidas em Goiás e 6 mil de outros estados do país.