Ponte JK e outras vias serão interditadas parcialmente neste domingo

CB Correio Braziliense

O GP Extreme Brasília de Triathlon é um dos eventos que exigirá a interdição - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

As vias da Ponte JK terão interdição parcial neste domingo (15/8) para que a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) realize obras no local. Das 7h às 17h, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) vai interditar duas faixas, à direita, no sentido Lago Sul e montar uma faixa reversa para quem vai em direção ao Plano Piloto.

No Eixo Monumental, o órgão vai interditar, das 6h às 12h, três faixas das vias S1 e N1, próximas ao canteiro central, no trecho compreendido entre a Catedral Rainha da Paz e o Centro de Convenções Ulysses Guimarães. O motivo é a Corrida de Rua Brasília Go Run 2021, com largada e chegada no estacionamento do Museu dos Povos Indígenas/Museu JK.

Também neste domingo, acontecerá o evento esportivo GP Extreme Brasília de Triathlon, com concentração na Praça dos Orixás. Devido ao evento, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) fará intervenções no trânsito das vias L4 e L2 Sul, além da Ponte Costa e Silva, das 5h às 13h.