Busca por diversão ao ar livre lota zoológico de Brasília

AM Ana Maria da Silva

(crédito: Ana Maria da Silva/CB/D.A Press)

Quem decidiu ir curtir o domingo (15/8) na Fundação Jardim Zoológico de Brasília, precisou encarar uma fila gigantesca ao longo da manhã. Até as 10h30, 1,8 mil pessoas já tinham entrado, de um total de 2,5 mil visitantes permitidos pela portaria nº 25, de 25 de junho de 2021.

Carros fizeram fila ao longo da Estrada Parque Guará (EPGU). Por volta das 10h30, quando a reportagem esteve no local, 100 condutores e suas famílias aguardavam a vez de entrar dentro dos veículos. Quem chegou de ônibus ou a pé, também precisou de paciência para curtir o passeio e os bichos. De acordo com trabalhadores do local, o número de visitantes não surpreende. “É comum lotar nos sábados e domingos”, informou um trabalhador, que preferiu não se identificar.

Henrique, 9 anos, e Heitor, 2, passaram o domingo com a tia, a advogada Camila Pereira, 32. Ela escolheu o Zoo para curtir o dia com as crianças. Apesar de ter ido de carro, ela optou pela fila de pedestre para entrar, uma vez que a de veículos estava muito grande. “Eu fiquei surpresa, não esperava esse tanto de gente”, ressalta.



Para Heitor, será a primeira vez no zoológico. “Fiz questão de ficar com eles pra poder vir aqui e curtir um tempinho. É a primeira vez do Heitor no zoo, tinha tempo que não vínhamos aqui”, diz. “Queríamos passar poucas horas antes do almoço, ainda bem que vou conseguir aproveitar com eles”, diz.

Xô calor!



As famílias buscaram o espaço para entretenimento com as crianças e, também, para apaziguar o calor ao ar livre. É o caso da contadora Natália Ribeiro Freire, 31, que chegou por volta de 9h50. “Eu imaginei que fosse estar cheio, por conta do calor, mas não tanto”, pontua. Ela esperou cerca de uma hora na fila de espera para conseguir entrar no Zoológico.

Acompanhada dos sobrinhos, ela contou que aproveitou o clima pra curtir o dia em família. “A gente não vem com tanta frequência. Decidimos vir hoje porque queria trazer as crianças para passear nesse calorzão, sair um pouco de casa”, diz. Apesar da quantidade de pessoas, Natália diz que está achando tudo muito bem organizado. “O ruim é a espera, mas viemos preparados para passar o dia, fazer piquenique. Então as expectativas estão bem altas”, pontua. Às 11h39, o zoológico atingiu a lotação máxima.

Em junho, o Zoológico de Brasília divulgou uma nova plataforma on-line, com atualização em tempo real da bilheteria do parque. De acordo com a instituição, por meio da ferramenta o público poderia verificar se o Zoo já atingiu a lotação máxima ou se ainda há chances de entrar na fila da bilheteria.

Serviço

Visitação Zoológico de Brasília

Terça a domingo e feriados: Das 9h às 17h, com entrada permitida somente até às 16h

Ingressos: R$5, meia entrada e R$10, a inteir.