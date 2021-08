Motorista bate em parada de ônibus no DF; 7 feridos e 2 mortos

AB Adriana Bernardes

(crédito: Divulgação Corpo de Bombeiros)

Sete pessoas ficaram feridas e duas morreram após o condutor de um carro de passeio bater em uma parada de ônibus na BR-070, altura do P Norte, em Ceilândia. A colisão aconteceu por volta das 7h deste domingo (15/8), na pista sentido Águas Lindas de Goiás.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, na parada de ônibus havia três pessoas. Uma mulher aparentando 65 anos, e um homem sem idade determinada, morreram no local. Uma terceira vítima teve traumatismo craniano grave e foi levada para o hospital em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ainda não há informações sobre os nomes das vítimas mortas nem da que foi levada pelo Samu.

Segundo informações preliminares divulgadas pela corporação, o FIAT Palio branco era conduzido por um homem de 43 anos. No automóvel havia seis pessoas, entre elas, uma menina de 6, um menino de 4, uma adolescente de 17, uma mulher de 28 anos e um homem de 26.

Com o impacto, o carro capotou às margens da rodovia. Quando o socorro chegou, o motorista andava de um lado para o outro e reclamava de dores na nuca. A mulher, de 28, sentia dores nas pernas e tinha escoriações no rosto. A adolescente apresentava dores no peito e no alto da cabeça e as crianças, hematomas na cabeça e, a mais nova, machucados na face. O rapaz de 26, teve um corte na testa. Todos os seis ocupantes do carro estavam conscientes, orientados e estáveis.