Carro capota na BR-070 e uma pessoa morre presa às ferragens

PM Pedro Marra

Carro capotou com duas pessoas na BR-070 sentido Águas Lindas de Goiás (GO). - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um carro capotou na BR-070, na manhã desta quinta-feira (27/5), e, acidente que deixou uma vítima fatal e outra em estado grave. O veículo, um Civic de cor cinza, seguia na direção de Águas Lindas de Goiás (GO). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que atendeu à ocorrência, as duas pessoas são do sexo masculino.

“Uma das vítimas foi ejetada do veículo. A outra ficou presa nas ferragens, essa veio a óbito. A guarnição não conseguiu identificar se era o condutor ou o passageiro. Havia apenas duas pessoas (no carro)”, informa o tenente Renato Augusto.









De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima que resistiu ao capotamento foi transportada consciente e estável ao Hospital de Base (HBDF) pelo helicóptero da corporação com um Trauma cranioencefálico (TCE). O trânsito ficou interditado sentido Águas Lindas de Goiás.

A ocorrência foi atendida com quatro viaturas do CBMDF, além do helicóptero. No total, 21 militares trabalharam no local. A pista ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e foi liberada por volta das 13h30.