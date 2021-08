GDF deve investir R$ 27 milhões em reformas de feiras populares

NS Nélio Sousa*

As obras serão divididas em sete lotes da licitação - (crédito: Divulgação / Agência Brasília)

As feiras públicas do Distrito Federal vão receber melhorias. Com investimentos de cerca de R$ 27 milhões, o GDF vai reformar 28 feiras populares. A licitação da obra está prevista para sair na quarta-feira (18/8). O processo é de responsabilidade da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap).

Os serviços serão divididos em sete lotes da licitação, que serão feitos no modelo registro de preço. Nesse tipo de pregão, as empresas interessadas em participar registram o quanto cobram para cada tipo de serviço especificado no edital. Dessa forma, a Novacap faz a seleção dessas empresas conforme o menor valor estabelecido por cada uma.

O diretor de edificações da Novacap, Rubens de Oliveira Pimentel Júnior, relata que tais licitações têm como objetivo fortalecer e expandir a conservação das feiras populares. “Por meio dessas intervenções, queremos torná-las mais funcionais e, restabelecendo essa funcionalidade, garantir ambientes mais agradáveis e seguros”, relata.

Melhorias como essas fazem a recepcionista Kessya Medeiros, 24 anos, moradora do Recanto das Emas, passar a frequentar feiras populares. A jovem gosta de ir em feiras permanentes como as do Gama, Recanto das Emas e de Taguatinga. Os produtos mais procurados por Kessya nesses ambientes são roupas, por causa do preço e da qualidade oferecida pelos feirantes. "Se for comparar com lojas maiores, muitas vezes o preço de uma calça numa loja, você compra duas na feira e com a mesma qualidade", diz. Sobre os investimentos do governo, ela completa: "Acho que o investimento é uma ótima ideia, porque nesses últimos anos, com o desemprego, muitas pessoas seguiram para esse rumo de abrir barracas ou lojas em feiras para poder gerar renda", completou Kessya.

A Feira do Núcleo Bandeirantes, uma das mais antigas do DF, vai ser a próxima a receber reformas no local. A ordem de serviço foi assinada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), no final do mês de julho deste ano. No total, o investimento será de R$ 8,4 milhões, vindo do GDF.







* Estagiário sob supervisão Nahima Maciel