A vacinação para pessoas de 18 e 19 anos terá início ao meio-dia desta terça-feira (17/8). De acordo com o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, o horário diferente do normal se deve ao atraso do envio de diluentes para a vacina da Pfizer, que deve ser utilizada para imunizar esta faixa etária.

As informações foram divulgadas durante coletiva na tarde desta segunda-feira (16/8) no Palácio do Buriti. O secretário ainda divulgou que 98,5 mil doses foram reservadas a esta faixa etária.

“Houve um atraso no envio de diluentes utilizados para a vacina da Pfizer. Esse material só deve chegar ao DF na noite de hoje (segunda-feira). Por isso, a vacinação de 18 e 19 anos terá início ao meio-dia”, completou.

Os pontos de vacinação para este público ainda serão divulgados pela Secretaria de Saúde.