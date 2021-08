Fim da linha: PCDF prende jovem que assaltou salão no Cruzeiro

DD Darcianne Diogo

(crédito: PCDF/Divulgação)

Policiais civis da 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro) prenderam, em flagrante, um jovem, 20 anos, acusado de roubar um homem em uma parada de ônibus, na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia), na noite de sábado (14/8). O rapaz também é suspeito de assaltar um salão de beleza no Cruzeiro no mesmo dia.

Como consta no boletim de ocorrência, a vítima aguardava por um ônibus na parada, por volta das 23h20, quando foi abordado por dois homens. Um deles estava com uma faca e exigiu que o rapaz entregasse a carteira e o celular. Após subtrair os objetos, os assaltantes ordenaram que a vítima saísse andando e evitasse correr.

No momento que a dupla saiu, a vítima foi até à 3ª DP registrar boletim de ocorrência. Os policiais de plantão conseguiram localizar os suspeitos e apreenderam a faca supostamente utilizada no crime. Aos investigadores, o suspeito contou que os objetos subtraídos haviam ficado com o comparsa, que não foi localizado.

Segundo assalto



A polícia acredita que um dos envolvidos no roubo assaltou um salão de beleza no sábado, por volta das 19h40. Em depoimento, a proprietária do estabelecimento informou aos policiais que um homem chegou ao local e pediu água. A vítima foi até o filtro e encheu a garrafa. Segundo ela, ao entregar a água, o homem tirou uma faca da cintura e anunciou o assalto.

Assustada, a mulher gritou por socorro, momento em que o criminoso pegou o celular do salão que estava em uma bancada, e correu em direção ao Circo Operário, no Cruzeiro. Na delegacia, a vítima informou que o autor tinha uma cicatriz na testa, usava blusa azul e boné preto. As características, segundo a polícia, são as mesmas do suspeito de assaltar um homem na parada de ônibus da Epia.