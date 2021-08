Morador de rua esfaqueia adolescente para roubar cobertor e é preso no Guará

DD Darcianne Diogo

Homem foi preso próximo ao local do crime - (crédito: PCDF/Divulgação)

Investigadores da 4ª Delegacia de Polícia (Guará) prenderam, nessa segunda-feira (16/8), um homem, de 36 anos, acusado de tentar matar um adolescente, de 17 anos, a facadas. O crime aconteceu na madrugada desse domingo (15/8), na QE 34, Conjunto E do Guará 2.

A vítima foi atingida com golpes de faca no tórax e foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional do Guará (HRG). Ao tomarem conhecimento do fato, os investigadores saíram em diligências para localizar o autor.

No horpital, o adolescente relatou aos policiais que um morador de rua o abordou e tentou tomar o cobertor, quando ele reagiu e acabou sendo esfaqueado. A vítima disse, ainda, que só conhecia o suspeito de vista, mas informou que ele andava com um cachorro marrom e era conhecido como “Baiano”.

Na manhã dessa segunda-feira, os policiais encontraram o autor próximo ao local do crime. Com ele, foi apreendido uma faca utilizada no crime. Na delegacia, o homem confessou e foi indiciado por tentativa de homicídio.