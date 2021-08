Após um ano, número de lojas fechadas na Asa Sul devido à pandemia cai 19,8%

AI Ana Isabel Mansur

Nas entrequedras, a comercial da 314 Sul é a que mais tem estabelecimentos fechados - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press - 13/5/20)

A Asa Sul tem, neste mês, 433 lojas fechadas. Em agosto de 2020, 540 estabelecimentos estavam sem funcionar no bairro. Os números fazem parte de um levantamento do Sindicato do Comércio Varejista do Distrito Federal (Sindivarejista), que destaca a redução de 19,8% nesse número em um ano.

O sindicato atribui a queda ao avanço da vacinação contra a covid-19 no Distrito Federal. Até esta segunda-feira (16/8), 22,89% da população da capital federal havia completado o esquema de atendimento, após receber duas doses ou o imunizante de aplicação única.

Na W3 Sul, a Quadra 513 lidera a lista com mais lojas fechadas: são 18 estabelecimentos fora de operação. Em seguida, estão a 505 (16) e a 514 (13) Sul. Na primeira, há um bloco inteiro disponível para aluguel, segundo o Sindivarejista. Já a 507 e a 508 Sul têm 12 lojas sem funcionar, cada.

Nas entrequedras, a 314 Sul é a que mais tem estabelecimentos fechados — nove. Na sequência, aparecem a 113 e a 307 Sul, com oito lojas fechadas, cada. De todas as regiões consideradas no bairro, só oito quadras não têm imóveis fechados, segundo levantamento do sindicato: 106, 112, 203, 211, 304, 310, 409 e 414 Sul.

Retomada

O vice-presidente do Sindivarejista, Sebastião Abritta, afirma que as restrições de funcionamento do comércio — medida para impedir o avanço da pandemia no DF — deixaram cerca de 6 mil pessoas sem emprego e levaram ao fechamento de mais de 1,2 mil empresas de diversos setores.

"A redução no número de lojas se deve ao avanço da vacinação e à confiança do consumidor em poder ir às compras presenciais. Isso tem aquecido a economia local", destaca.



Além disso, datas comemorativas deste ano, como os dias das Mães, dos Namorados e dos Pais, levaram o comércio da capital federal a ter crescimento de 9% no faturamento. Em 2020, houve queda de 2% após as mesmas celebrações.

Revitalização

Juntas, a W3 e W2 Sul têm 214 lojas fechadas. Os motivos são variados, segundo o Sindivarejista, e incluem diminuição das vendas, falência, insegurança, falta de estacionamento, obras e mudança de endereço.

Desde abril de 2019, esses endereços passam por obras de melhorias nas vias urbanas e calçadas, com nivelamento, piso tátil e rampas de acessibilidade. As empresas contratadas para a reforma também promovem reformas nos estacionamentos e nos becos entre os blocos, além de serviços de arborização, paisagismo, pintura, sinalização horizontal e troca da iluminação.

Os resultados devem ser entregues até o fim do ano, segundo o Governo do Distrito Federal.