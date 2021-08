Setor Comercial Sul tem 680 salas e 101 lojas fechadas, diz Sindivarejista

CB Correio Braziliense

Um levantamento do Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejista) aponta que o Setor Comercial Sul (SCS) tem pelo menos 101 lojas fechadas e 680 salas sem funcionar. Das seis áreas do SCS a mais afetada é a quadra 2, com 29 lojas sem operar há pelo menos oito meses.

Quem trabalha no local estima que os mais de 145 edifícios e prédios comerciais têm, ao menos, 680 salas fechadas. Na avaliação do sindicato, as razões passam pela pandemia, pelo excesso de ambulantes e falta de segurança durante o dia e a noite.

O vice-presidente do Sindivarejista, Sebastião Abritta, destaca que outro fator que contribui para o problema no SCS é a escassez de vagas para carros nos estacionamentos a céu aberto. O local também possui diversos prédios antigos, construídos sem vagas para carros no subsolo.

“A partir das 9h fica impossível estacionar e os estacionamentos pagos são caros”, afirma. O vice-presidente diz ainda que “lojas e salas fechadas não geram emprego, nem renda, e contribuem para acentuar a crise que atinge há anos o SCS. Há que se buscar uma solução para ao menos reduzir este cenário negativo”, avalia.

Sebastião argumenta também que como o SCS foi criado em 1960 e o setor envelheceu precocemente com o surgimento de prédios mais modernos em outros locais de Brasília. Por isso, os grandes escritórios buscam comprar ou alugar salas em outras áreas.

Dados do levantamento: