CB Correio Braziliense

(crédito: Marcello Casal/Agência Brasil)

Para driblar o desemprego no Distrito Federal, brasilienses em busca de trabalho contam com a divulgação de vagas pela Agências do Trabalhador, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Nesta terça-feira (17/8), nas unidades de atendimento podem ser encontradas cerca de 365 oportunidades, com salários a partir de R$ 1,1 mil.

Metade das vagas que estão disponíveis são para o setor de construção civil. A maioria delas são para servente de obras, um total de 60 postos, com salário de R$ 1.177. Em seguida, para armador de ferragens, com 55 oportunidades e remunerações de R$ 2 mil e R$ 1.804, mais benefícios. Há, também, vagas de auxiliar de marceneiro, carpinteiro, pedreiro, pintor, serralheiro, operador de retroescavadeira e técnico orçamentista de obras.

A busca por profissionais dos setores de saúde, serviços e comércio, segue nas agências. As profissões com mais oportunidades são para cobrador de transportes coletivos (exclusivas para pessoas com deficiência), com 25 vagas; vendedor (23); operador de atendimento receptivo (PCD), com 10 oportunidades; e operador de telemarketing ativo (10). As remunerações variam entre R$ 1,1 mil e R$ 1.401,85.

Nas unidades há vagas disponíveis para: atendente de mesa (1), auxiliar de depósito (3), operador de forno para fabricação de pães e similares (1) e vaqueiro (2). As remunerações ficam entre R$ 1,1 mil e R$ 1,7 mil, mais benefícios.

Para se candidatar a algumas destas vagas, o candidato precisa ir em uma das Agências do Trabalhador. Vale destacar que as oportunidades de empregos podem também ser acessadas também pelo aplicativo do Sine Fácil.

A Secretaria do Trabalho disponibiliza um número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta: (61) 99209 - 1135.