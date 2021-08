RR Renata Rocha* MR Mariane Rodrigues

Na unidade básica de saúde (UBS) 5, de Taguatinga Sul, jovens entre 18 e 19 anos aguardavam cedo na fila para vacinação contra a covid-19 - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Começa nesta terça-feira (17/8), a partir de meio-dia, a vacinação contra a covid-19 para o público com 18 anos ou mais no Distrito Federal. Ao todo, são 68 pontos disponíveis para se imunizar, sendo 7 drive-thrus e 61 para pedestres.

Às 9h da manhã desta terça (17/8), cerca de 70 pessoas já aguardavam na fila da Unidade Básica de Saúde 5 (UBS 5), em Taguatinga Sul, para receber o imunizante. Os profissionais de saúde aguardavam a chegada das doses da Pfizer para dar início à vacinação. O horário de funcionamento deste posto é de 12h as 22h.

O dia amanheceu mais bonito para o estudante André Ricardo Mesquita, 19 anos, morador de Águas Claras. O jovem acordou às 6h para enfrentar a fila da vacinação e, ao chegar na UBS 5, ficou sabendo que precisa aguardar até 12 horas. “Achei que fosse vacinar agora de manhã mas pelo menos sou o primeiro da fila”, lamenta.

André acaba de ingressar na Unieuro para cursar odontologia e está ansioso para começar a vida universitária, mas já teve conflitos com a faculdade porque descobriu que só terá uma matéria on-line. O restante é presencial. “Cheguei na sala e tinha mais de 30 pessoas, quero estudar mas não quero colocar nem minha vida e nem a dos próximos em risco”, diz.

Parque da cidade

No drive-thru do Parque da Cidade Sarah Kubitschek, o atendimento também só começa às 12h. Mas, meia hora antes, já havia uma fila com cerca de 30 carros. Os irmãos Jaciara e Eduardo Ferreira, 26 e 18 anos, respectivamente, chegaram às 8h e foram surpreendidos com o aviso de que o atendimento só começaria mais tarde. Ainda assim, decidiram esperar.

Como o tempo está quente e a previsão do Inmet é de 31º, com umidade relativa do ar em 15%, é importante levar água para beber durante a espera. Ambulantes também estão presentes no local vendendo garrafas de água.

