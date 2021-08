SS Samara Schwingel

(crédito: Bárbara Cabral )

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou, na manhã desta terça-feira (17/8), que pretende, com as próximas remessas de doses de vacina contra a covid-19, começar a imunização de adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades. O anúncio foi feito durante agenda do governador no Lago Sul e postado nas redes sociais.

O chefe no Executivo, no entanto, não informou a data de quando pretende começar a vacinação desse público. “Com as próximas doses, que esperamos que cheguem no fim de semana, já vamos começar a vacinar o público de 12 a 18 anos. A expectativa de fechar a vacinação com essa turma é a mais rápida possível”, disse. Ele afirmou que, com a abertura da vacinação para pessoas de 18 e 19 anos ao meio-dia desta terça-feira (17/8), o DF vai finalizar a aplicação da primeira dose nos adultos.

Nesta terça (17/8), a partir de 12h, há 68 pontos de vacinação abertos para o público de 18 anos ou mais. Cinco funcionam até 22h. Não é necessário agendamento prévio.

Atualmente, só podem se vacinar adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades. Esses precisam agendar o atendimento por meio do site vacina.saude.df.gov.br.