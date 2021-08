Jovem é preso após esconder drogas em telhado, em Ceilândia

DD Darcianne Diogo

(crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, no fim da tarde dessa terça-feira (17/8), um jovem de 20 anos acusado de tráfico de drogas. O rapaz foi detido em flagrante em uma boca de fumo na QNN 19.

Investigadores da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) monitoravam o rapaz por dois dias. Após as diligências, a equipe conseguiu flagrar o momento que o suspeito vendia uma porção de droga a um usuário. Os policiais, então, fizeram a abordagem e deram voz de prisão ao jovem.

A polícia também encontrou o local, em via pública, onde o suspeito guardava os entorpecentes em uma marquise, escondido em uma telha. “No esconderijo, foram apreendidos nove porções de cocaína e uma porção de maconha. No bolso do suspeito, a equipe também encontrou R$ 67”, detalhou o delegado-adjunto da 19ª DP, Thiago Peralva. O homem, que tem passagens por tráfico de drogas, foi encaminhado à Carceragem da Polícia Civil do DF.