Calor e baixa umidade continuam no DF nesta quarta-feira (18/8)

JE Júlia Eleutério

Temperaturas elevadas e umidade baixa ao longo desta quarta-feira (18/8) no DF. - (crédito: Ed Alves/ CB / DA Press)

A temperatura elevada e a umidade baixa continuam no Distrito Federal nesta quarta-feira (18/8). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de céu claro com poucas nuvens surgindo ao longo do dia. Para o período da tarde, a capital terá névoa seca com temperatura máxima de 31ºC e umidade relativa do ar em torno de 25%. Durante o período da manhã, o órgão destaca que a umidade deve ficar em torno de 55%.



O instituto relata que a temperatura mínima registrada foi de 12ºC em Planaltina-DF por volta das 6h da manhã. No Plano Piloto, a mínima ficou em torno de 17ºC e a máxima deve chegar a 29ºC durante a tarde, horário em que as temperaturas ficam mais elevadas.



Com o longo período sem registrar chuvas no DF, a névoa seca é predominante na capital. Segundo o meteorologista Cleber Souza, nessa época do ano predomina a massa de ar seco na região central do Brasil que funciona como um bloqueio e eleva a seca. “Enquanto não vier uma frente que quebre esse bloqueio, a gente vai estar com a atuação dessa massa de ar seco forte sobre o centro do país”, ressalta.



Cuidados



Segundo a Defesa Civil, é importante beber bastante água nesse período de seca; umidificar os ambientes com toalhas molhadas, baldes ou umidificadores; e evitar a exposição ao sol e fazer atividades físicas no período entre 10h e 16h devido à baixa umidade.