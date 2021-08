Umidade varia de 20% a 15% nesta terça (17), no Distrito Federal

AM Ana Maria da Silva

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )

Os brasilienses devem se preparar para uma semana sofrida: de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os próximos dias serão de temperaturas elevadas e umidade relativa do ar baixa. De acordo com o órgão, o índice de umidade relativa do ar nesta terça-feira (17/8) deve variar entre 20% a 15%. Nas horas mais quentes do dia, a temperatura pode alcançar até 31ºC.

Na capital, a condição climática também não deve mudar. A mínima registrada foi de 13ºC, em Águas Emendadas (Planaltina-DF). Ao longo da manhã, a taxa de umidade registrada foi de 70%.O céu ficará com poucas nuvens e deve ter névoa seca, fenômeno meteorológico que ocorre quando está muito quente, com baixa umidade, fazendo a visibilidade oscilar.

De acordo com a meteorologista Andréa Ramos, um dos fatores que influenciam no surgimento dessa névoa é a quantidade de poluentes no ambiente. “Essa névoa é o vapor d'água misturado com poluentes. Quando a umidade está muito baixa e a temperatura elevada, esse fenômeno surge, principalmente na parte da tarde, nas horas mais quentes do dia”, ressalta.

Cuidados

A orientação da Defesa Civil é beber, pelo menos, seis copos d'água por dia, pingar duas gotas de soro fisiológico em cada narina, ter toalhas molhadas e bacias de água nos quartos, usar roupas leves e, se possível, de algodão. Também faz parte das recomendações não fazer exercícios físicos entre 10h e 17h e evitar queima de lixo e entulho.

Confira a orientação para cada nível de medição:

Entre 21% e 30% por cinco dias consecutivos: estado de atenção

- Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11h e 15h;

- Umidificar o ambiente por meio de vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água;

- Consumir água à vontade.

Entre 12% e 20% por dois dias seguidos: estado de alerta

- Observar as recomendações do estado de atenção;

- Suprimir exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10h e 17h;

- Evitar aglomerações em ambientes fechados;

- Usar soro fisiológico nos olhos e nas narinas.

Abaixo de 12% por dois dias seguidos: estado de emergência

- Observar as recomendações para os estados de atenção e de alerta;

- Interromper qualquer atividade ao ar livre entre 10h e 16h;

- Manter os ambientes internos úmidos.