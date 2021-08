Ibaneis assina ordem de serviço para construção de drenagem pluvial no Lago Sul

RM Rafaela Martins

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), assinou, na manhã desta terça-feira (17/8), a ordem de serviço para execução da obra de redes de drenagem pluvial na QL 14 do Lago Sul. Durante a solenidade, o chefe do Executivo local afirmou que o investimento será de R$ 10 milhões. Com previsão de ser finalizada em seis meses, a obra visa desafogar a área que sofre com alagamentos em épocas de chuva.

Requerida pela população da Região Administrativa há 15 anos, a obra não conseguiu licitação para iniciar antes. Em parceria com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), moradores da Quadra Lago 14, podem respirar aliviados.

"É uma obra pedida há mais de quinze anos pela população daqui. Através da Novacap e do Fernando que colocou sua equipe na rua, serão dez milhões investidos para resolver todo o problema de drenagem aqui, que alaga na época de chuva, e fica escorrendo água pelas ruas no período da seca. Então está na hora de resolver esse problema", disse Ibaneis durante a solenidade.

Nova etapa da vacinação

Começa nesta terça-feira (17/8) a vacinação contra a covid-19 para pessoas de 18 e 19 anos. O início da imunização desse público ocorrerá às 12h porque o Ministério da Saúde atrasou o envio de diluentes necessários para a aplicação da vacina da Pfizer, que hoje é maioria nas remessas recebidas pelo DF.

Serão 68 pontos de atendimento funcionando sem necessidade de agendamento e, a princípio, 98,5 mil doses de imunizantes estarão disponíveis para a primeira dose. Durante a assinatura da ordem de serviço, Ibaneis comentou sobre a expectativa do governo em relação ao novo grupo.

“Hoje a gente avança muito. A gente termina de vacinar o nosso público acima de 18 anos. A turma está bastante animada. Eles merecem porque estão precisando voltar à vida, da forma mais normal possível. Desta forma, fechamos o ciclo de todos os adultos do Distrito Federal, e com as próximas doses que devem chegar no final da semana a gente começa a vacinar o público de 12 a 17 anos. A expectativa é fechar a vacinação, com a primeira dose, o mais rápido possível", ressaltou.

Além disso, o chefe do executivo insistiu sobre a necessidade da população receber o reforço contra covid-19. “A imunização só é completa com a segunda dose da vacina. O que temos visto é muita gente entendendo que já pode voltar a vida normal somente com a primeira dose. Tem que tomar cuidado e comparecer aos postos para receber a segunda dose. Vamos apelar para a consciência”, declarou.