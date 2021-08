PCDF inaugura Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher na 11ª DP

NS Nélio Sousa*

Ambientes especializados ajudam no combate da violência contra a mulher - (crédito: Bárbara Cabral/Esp. CB/D.A Press)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) inaugura, nesta quinta-feira (19/8), às 17h, mais um Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher (Nuiam), no Núcleo Bandeirante. A iniciativa é uma parceria da PCDF com a 11ª DP. Com essa, o DF passa a ter cinco delegacias destinada ao atendimento à mulher. Esses ambientes exclusivos para o atendimento à mulher são uma forma de combater a violência contra vítimas de agressões físicas e psicológicas.

De acordo com a PCDF, os Núcleos Integrado de Atendimento à Mulher são locais de enfrentamento da violência contra a mulher. Esses ambientes têm parceria com outras instituições governamentais, iniciativa privada e sociedade organizada. "Em um ambiente exclusivo, as mulheres são acolhidas e recebem um atendimento integrado. Nesse espaço adaptado e reservado, as vítimas podem registrar ocorrência policial e receber atendimento psicossocial e jurídico em um ambiente mais humanizado e eficiente", informou a Polícia Civil.

Outras delegacias no DF aderiram ao Nuiam, entre elas estão: a Deam 1, da Asa Sul, Deam 2, de Ceilândia, a 29ª DP do Riacho Fundo e a 38ª DP, em Vicente Pires.



Violência contra à mulher no DF

No início deste mês o Correio teve acesso a um estudo liderado por um promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT. No documento foram mostrados os fatores que colaboram com a violência contra a mulher. São eles: o ciúme excessivo, o controle e a perseguição da vítima, presentes em cerca de 88,2% dos casos dos crimes.

De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, o número de violência doméstica contra mulheres caiu em 9,2% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Contudo, há uma preocupação referente ao feminicídio pois houve um grande crescimento de crimes desse tipo no DF. Segundo apurou o Correio Braziliense, a quantidade de feminicídios cresceu 100%, passando de oito, em 2020, para 16, em 2021, só nos primeiros meses do ano.

Os ambientes

A Delegada Viviane Bonato -- coordenadora do Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher (Nuiam) -- relata que nesses espaços de atendimento à mulher existem entradas independentes, na qual a pessoa registra a ocorrência em local acolhedor e humanizado. “No espaço, além das mulheres registrarem ocorrências, elas podem tirar dúvidas a respeito de questões pessoais, com apoio de uma equipe especializada”, relata. No Núcleo Bandeirantes, o funcionamento, inicialmente, será de segunda e quarta-feira, no período da tarde. “A ideia é ampliar esses serviços para outras regiões administrativas do DF. Nosso objetivo é fazer com que a mulher se sinta acolhida, e que venha sair de um ciclo de agressão que muitas vezes ela não reconhece isso.Com essa ação, a gente espera diminuir os índices de violência e agressão contra mulheres", completou a delegada.



As vítimas de agressões físicas quanto psicológicas podem pedir ajuda pelo disque-denúncia: 180, ou procurar uma das delegacias do DF.

* Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel