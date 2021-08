Ceasa abre cadastro a novas instituições para Banco de Alimentos

CB Correio Braziliense

(crédito: Acácio Pinheiro/Agência Brasília)

A partir desta quarta-feira (18/7), o Banco de Alimentos da Ceasa do Distrito Federal vai receber o cadastro de novas instituições para atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade alimentar e nutricional. O cadastramento será 100% on-line, tanto o preenchimento dos formulários quanto o envio de toda a documentação. A medida visa ser mais sustentável e facilitar, para as instituições, a entrega dos documentos necessários.

O Banco de Alimentos da Ceasa-DF atende a quase 200 instituições e atinge cerca de 40 mil famílias com a doação de aproximadamente 20 toneladas de alimentos por semana. Para realizar o cadastro, basta a instituição acessar o site do Ceasa.

Com um apelo ambiental por reduzir o volume de resíduos, e com isso diminuir a geração de gases do efeito estufa, o Banco de Alimentos da Ceasa-DF desenvolve também uma significativa função social e econômica ao, além de alimentar milhares de pessoas, operacionalizar políticas públicas de compras da agricultura familiar juntamente com a Secretaria de Agricultura e a Emater.

Para mais informações a respeito do cadastramento das instituições, ligue no (61) 3363-1204.

*Com informações da Ceasa-DF