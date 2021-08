CB Correio Braziliense

Os moradores do Zoológico de Brasília puderam assistir de camarote, na tarde desta segunda-feira (18/8), uma apresentação de piano ao vivo. Em uma estrutura móvel, o pianista Wandrei Braga se locomoveu pelo Zoo para se apresentar ao público inusitado do dia: elefante, girafa, babuíno-sagrado, casuar, emu e avestruz, que tiveram a oportunidade de presenciar um enriquecimento ambiental auditivo inédito. A ação foi proposta pela Diretoria de Educação Ambiental em conjunto com o Núcleo de Bem-Estar Animal (NBEA) do Zoo com a Casa do Piano.

Como todas as atividades de enriquecimento ambiental, o objetivo é trazer algo novo aos animais para que saiam da rotina. A apresentação ocorreu enquanto o parque estava fechado para visitantes, justamente para que o show fosse exclusivamente para os animais. Durante cerca de 30 minutos em cada parada, o artista tocou um repertório de músicas clássicas previamente selecionadas para o momento.

A bióloga e chefe do NBEA, Marisa Vieira, destaca a importância da observação comportamental de cada indivíduo antes, durante e depois das apresentações. “Cada animal aqui tem uma história e um passado. Isso quer dizer que cada animal vai ter uma interação diferente com a atividade, por isso fizemos anotações do comportamento dos animais quando começou a apresentação. Assim, será possível analisar e comparar com os dados anteriores realizados antes do concerto e chegar a uma conclusão acerca da interação em cada indivíduo”, explica.

Foi a primeira vez que houve uma apresentação ao vivo de piano no Zoológico de Brasília. A ideia é que, caso os resultados sejam positivos, os concertos ocorram com mais frequência, integrando o cronograma de atividades propostas pelo núcleo.

De acordo com a diretora de educação ambiental, Caroline Trombeta, a expectativa é que, nas próximas vezes, o público esteja presente. “Além de ser uma atividade muito enriquecedora para os animais, é um momento único de podermos promover a educação ambiental perante a sociedade com uma trilha sonora instrumental, ao vivo. Por isso, se os resultados forem positivos, a gente espera que a atividade se repita, mas, desta vez, com os nossos visitantes por perto”, esclarece.

