Casamento comunitário: noivas provam vestidos para o grande dia

A cerimônia está marcada para o dia 5 de setembro - (crédito: Jhonatan Vieira/Sejus)

A primeira prova dos vestidos de noiva para o segundo Casamento Comunitário de 2021, promovido pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), ocorre na manhã desta quinta-feira (19/8), no Museu Nacional da República. Seja o vestido longo, com renda, estilo princesa ou decotado, o objetivo da sessão de provas é o mesmo para todas as noivas: facilitar a escolha dos modelos que serão usados nesta edição. A cerimônia está marcada para acontecer no dia 5 de setembro, no mesmo local.

“A escolha do vestido de noiva ideal é uma tarefa prazerosa, mas, ao mesmo tempo, muito difícil. Ela exige muito das mulheres. Afinal de contas, foram anos sonhando com o modelo que combinasse perfeitamente com o cabelo, com a maquiagem, com o salto e até mesmo com os acessórios”, comenta a secretária Marcela Passamani.

Os vestidos fazem parte do acervo da Sejus e serão usados pelas noivas selecionadas via edital, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). Vale destacar, ainda, que os casais escolhidos tiveram que atender aos critérios socioeconômicos estabelecidos pela Subsecretaria de Políticas de Direitos Humanos e Igualdade Racial.

O Casamento Comunitário é um programa de governo. De acordo com o Decreto nº 41.971/2021, publicado no dia 8 de abril de 2021, tem como objetivo defender o direito à convivência familiar e garantir os direitos civis da família como núcleo social básico de acolhida, convívio, autonomia, sustentabilidade e protagonismo social.

Serviço

Prova de Vestidos – Casamento Comunitário

Data: 19/08 (quinta-feira)

Hora: a partir das 9h30

Local: Museu Nacional da República

*Com informações da Secretaria de Justiça e Cidadania do DF