Mortalidade por covid-19 é maior entre cardiopatas, diz médico

DS Danielle Souza*

O cardiologista Wladimir Freitas foi o entrevistado do C.B Saúde - (crédito: Crédito: André Rosa/TV Brasilia)

O médico cardiologista Wladimir de Freitas, entrevistado desta quinta-feira (19/8) do CB. Saúde, uma parceria da TV Brasília com o Correio Braziliense, alerta para a relação entre doenças cardiovasculares relacionadas e a covid-19. No início, todos achavam que se tratava de uma doença respiratória, mas hoje percebe-se que se trata de uma doença sistêmica capaz de afetar bastante o coração. O especialista explica que, mesmo a covid-19 ataque mais os pulmões dos pacientes em casos graves, essa não é a causa da maior parte das mortes.

“Embora a covid-19 seja uma doença que tem uma manifestação muito expressiva do ponto de vista pulmonar, quando você olha a sua face mais terrível, que é a mortalidade, ela ocorre mais nos pacientes cardiopatas”, informa. “Até mesmo em pacientes com câncer, a mortalidade por covid é menor do que na mortalidade por doenças cardiovasculares, dos pacientes cardiovasculares que tenham covid”, destaca.

De acordo com o cardiologista, a explicação para o maior número de mortes estar entre os pacientes cardiopatas ocorre em três níveis: nível molecular; nível clínico e nível epidemiológico. “No nível molecular, esse vírus tem uma característica bem específica, ele se liga numa molécula que está na superfície de diversas células, principalmente nas células do sistema cardíaco. Então, esse vírus, ele entra pelo pulmão, mas para ele entrar dentro da célula, ele se liga numa molécula, que é muito importante do ponto de vista cardíaco. Essa é a base molecular de toda essa relação, essa molécula se chama Enzima Conversora de Angiotensina do tipo 2 (ace-2), essa molécula está bem distribuída a superfície interna dos vasos, por isso leva tanto à trombose”, diz.

O médico conta que uma característica biológica do vírus Sars-CoV-2 (covid-19) é ligar-se à molécula (ace-2) e distribuir-se por todo o organismo. De acordo com o Dr. Wladimir, até pessoas que nunca tiveram problemas cardiovasculares podem ter complicações baixas com a união desta molécula com a covid-19. Ele diz que a molécula é muito importante para os sistemas cardíaco e imunológico. “Ao se ligar nessa molécula, você ativa o sistema imunológico e aí todos os órgãos são afetados”, explica.

Durante a entrevista, o médico também falou sobre anticoagulantes. “Nos estudos, principalmente entre a hidroxicloroquina, aqueles indivíduos que usaram mais, eles tinham 15% de chance maior de de morte cardíaca do que quem não usou”, disse. Segundo ele, pode-se supor que algumas mortes se deram pelo uso indevido, principalmente em altas doses, do medicamento

Para uma vida mais saudável, o médico alerta para que as pessoas se mantenham bem hidratadas. Como muitos estão em home office, também é importante fazer uma pausa a cada 30 minutos, para não ficar na mesma posição por muito tempo. O médico diz acreditar que, com a vacinação, existe, sim, um ambiente mais seguro e que o fato de muitos membros de uma família morrerem em decorrência da covid-19 prode indicar um fator genético que os torna mais vulneráveis à doença.