SS Samara Schwingel

Segundo o GDF, os adolescentes foram incluídos para evitar desperdício de doses - (crédito: Samara Schwingel/CB/DA Press)

Depois que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal incluiu os adolescentes de 12 a 17 anos na xepa da vacina contra a covid-19, as Unidades Básicas de Saúde registram filas de pessoas em busca das doses remanescentes.

Na UBS 1, do Cruzeiro, a fila nesta quinta-feira (19/8) chegou a dar volta no prédio da unidade. Às 16h40, as pessoas foram avisadas de que haveria apenas quatro doses extras. Como alguns ficaram com ânimos exaltados, os funcionários do posto chamaram a Polícia Militar para evitar qualquer tipo de confusão.

Larissa Tielle, 25 anos, foi à unidade com o irmão, 17 anos, para tentar se vacinar com a xepa. Mesmo o posto só encerrando as atividades às 17h ela chegou ao local às 14h30. “A gente pensava que era por ordem, mas fomos informados que há uma prioridade para pessoas com comorbidades e depois segue a ordem decrescente de idade”, diz. Mesmo com a notícia de que os jovens de 17 anos sem comorbidades serão vacinados a partir da próxima terça-feira (24/8), Larissa vai continuar levando o irmão para tentar a xepa.

As doses remanescentes para os adolescentes só podem ser da Pfizer/BioNTech, já que esse é o único imunizante autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a ser aplicado em menores de 18 anos.

A xepa, também conhecida como doses remanescentes, são as doses de vacinas que sobram ao fim do expediente de cada posto. Cada frasco da Pfizer tem seis doses e, segundo o próprio GDF, não costuma sobrar. Apesar das confusões registradas, o secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, afirmou, em coletiva no Palácio do Buriti, que a decisão de incluir os adolescentes na xepa foi para não desperdiçar doses. “Por isso eles foram incluídos. Mas o ideal é que as pessoas esperem a data que os adolescentes serão incluídos formalmente na campanha”, disse.