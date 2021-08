Homem é preso no Recanto das Emas ao aplicar golpe em lanchonete

CB Correio Braziliense

(crédito: PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem que tentou pagar um lanche com PIX falso em uma hamburgueria na Quadra 602 do Recanto das Emas. Segundo a PMDF, o autor do crime teria simulado a transferência bancária. A prisão aconteceu por volta das 23h30 de quarta-feira (18/8) e a equipe policial foi acionada pela proprietária que informou que o suspeito fez vários pedidos de lanche, mas não pagou. O prejuízo foi de aproximadamente R$ 400,00.

Uma outra vítima que estava no local, proprietária de uma hamburgueria, contou que o mesmo suspeito havia aplicado o golpe e o prejuízo foi de R$ 450,00. Os policiais acompanharam o motoboy que faria a entrega dos lanches até a residência do suspeito, na quadra 602, lá o suspeito confirmou que teria aplicado o golpe e disse que fazia os pedidos e falsificava os comprovantes de PIX.

Na residência, os policiais encontraram dois celulares, quatro pares de tênis novos e uma camiseta. Também encontraram uma caixa com vários cosméticos embalados. O homem e sua esposa foram levados até a 27ª DP.

Na delegacia, outras sete vítimas, donas de lanchonetes, também foram ouvidas e registradas na ocorrência. Um dos celulares apreendidos pelos policiais era furtado.





*Com informações da Polícia Militar do Distrito Federal