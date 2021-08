VÍDEO: idosa é atropelada na rodoviária do Plano Piloto e vai parar embaixo de ônibus

CB Correio Braziliense

(crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma senhora de 62 anos foi atropelada por um ônibus na plataforma inferior da Rodoviária do Plano Piloto nesta quinta-feira (19/8). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) socorreu a mulher, identificada apenas como Solange, por volta das 16h50.

Segundo a corporação, que atuou no resgate com uma viatura e cinco militares, a idosa estava embaixo de um coletivo Mercedes Benz, da viação Urbi, quando o socorro chegou. Apesar da situação, a vítima estava consciente e orientada, conforme informaram os bombeiros.

A senhora foi atendida pela equipe no local e aparentava estar com uma fratura na perna direita. A equipe mobilizou a mulher para retirá-la debaixo do ônibus. Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) transportou a vítima para o Hospital de Base.

Os bombeiros não souberam informar a dinâmica do acidente. A perícia foi acionada e o local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). O Correio entrou em contato com a viação Urbi, para saber mais detalhes sobre a ocorrência e o procedimento feito pela empresa em situações como essa. Até o fechamento desta reportagem, porém, não houve retorno. O espaço segue aberto.

Atropelamento fatal

Mais cedo, por volta as 13h30, uma pedestre, de 67 anos, morreu após ser atropelada por um motociclista no Eixão Norte, na altura da 215. Os bombeiros informaram que a pedestre já estava sem vida quando o socorro chegou. O motociclista fraturou o braço esquerdo e esfolou as pernas e braço direito. Ele foi levado ao hospital por profissionais do Samu.