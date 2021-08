Secretário-adjunto de Saúde, Cristiano Sayão, pede exoneração

AM Ana Maria da Silva

A pasta da Saúde ficou marcada por mudanças desde o início da pandemia - (crédito: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press)

O secretário-adjunto da Secretaria de Saúde, Cristiano Sayão, solicitou exoneração do cargo na última quinta-feira (20/8), após dois meses de exercício. Em nota, a pasta explicou que a solicitação ocorreu “por motivos pessoais”. A exoneração foi publicada nesta sexta-feira (20/8), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

Antes de assumir a função, Cristiano foi chefe da Assessoria de Gestão Participativa e Relações Institucionais da Secretaria de Saúde do DF. Como secretário-adjunto, ele ocupou o cargo de Beatris Gautério, que pediu demissão. Ele assumiu a segunda mais importante função da estrutura do órgão distrital em 7 de junho, após indicação do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). De acordo com a pasta, ainda não há indicação do substituto.

Trocas na pasta

Do primeiro ano da pandemia da covid-19 até agora, a pasta distrital ficou marcada por inúmeras trocas. Além das mudanças provocadas pela investigação do alto escalão da secretaria, no âmbito da Operação Falso Negativo, houve diversos pedidos de exoneração de cargos e pedidos de demissão.