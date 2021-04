SS Samara Schwingel

(crédito: LUCIO BERNARDO JR )

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), exonerou o secretário-adjunto de assistência à Saúde. A decisão de retirar Petrus Sanchez do cargo foi publicada em edição extra do Diário Oficial do DF desta sexta-feira (30/4).

Segundo a publicação, a médica Raquel Bevilaquia assume a chefia da secretaria no lugar de Petrus. Até então, Raquel era superintendente da Região de Saúde Leste.

Ainda não se sabe o que teria causado a exoneração de Petrus. Em abril deste ano, o agora ex-gestor foi retirado do comando do Comitê de Operacionalização da Vacinação contra covid-19 e o subsecretário de Vigilância em Saúde, Divino Valero, assumiu o comando do grupo.

Na época, o Correio apurou que a decisão havia sido acordada entre os membros do comitê e teria o aval, inclusive, de Petrus.