Ibaneis nomeia Cristiano Sayão como secretário-adjunto da Saúde do DF

(crédito: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A. Press)

O governador Ibaneis Rocha (MDB) escolheu, nesta segunda-feira (7/6), um novo nome para a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). Cristiano Alves Sayão Filgueira atuará como adjunto na pasta, na área de gestão. A decisão saiu no Diário Oficial (DODF).

Para assumir a função, Cristiano foi exonerado do antigo cargo de chefe da Assessoria de Gestão Participativa e Relações Institucionais da SES-DF. Agora, ele ocupará o lugar de Beatris Gautério, que pediu demissão. Desde agosto, ela atuava como secretária-adjunta de Gestão de Saúde.

Do primeiro ano da pandemia da covid-19 até agora, a pasta distrital ficou marcada por inúmeras trocas. Além das mudanças provocadas pela investigação do alto-escalão da secretaria, no âmbito da Operação Falso Negativo, houve diversos pedidos de exoneração de cargos e pedidos de demissão.