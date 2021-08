Homem é preso preventivamente após assaltar clínica e estuprar funcionária

CB Correio Braziliense

(crédito: PCDF/Divulgação)

Acusado de invadir clínica de massagem e estuprar funcionária, Josimar Fernandes de Oliveira, 29, teve mandado de prisão preventiva decratdo nesta quinta-feira (20/8). Ele estava em prisão temporária, e a 3ª Vara Criminal de Brasília deferiu o pedido de prisão, cumprido por intermédio da 1ª Delegacia de Polícia (DP), na Asa Sul.

O crime aconteceu por volta das 14h do dia 7 de junho, na 502 Sul. Após se passar por cliente, Josimar assaltou a clínica de massoterapia com uma faca e um simulacro de arma de fogo. Ele roubou o dinheiro de celulares de duas funcionárias, que estavam sozinhas no momento da ação. Após cometer o roubo, o homem estuprou uma das mulheres.

Josimar foi encontrado em São Sebastião. Em interrogatório, ele confessou o roubo e negou os estupros. Contudo, as provas confirmaram o ato. De acordo com a PCDF, o preservativo encontrado no local e o material genético encontrado na vítima testaram positivo para o perfil genético do indiciado, após os exames realizados no Instituto de Pesquisa de DNA Forense (IPDNA).

A pena de Josimar pode ultrapassar os 30 anos de prisão, caso seja condenado por todos os delitos.